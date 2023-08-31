Amazon расширит клиентскую базу за счет соглашения с Shopify

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc.договорился о сотрудничестве с платформой электронной торговли Shopify Inc., на которой представлены свыше 4 млн онлайн-магазинов, сообщает MarketWatch.
Это позволит Amazon, где представлены 9,7 млн поставщиков, расширить клиентскую базу, а последние смогут собирать данные о покупателях и их заказах с помощью возможностей Shopify. В свою очередь ее партнеры смогут использовать возможности программы Amazon - Buy with Prime, включая опции срочной и бесплатной доставки, а также эксклюзивные скидки. Shopify будет отвечать только за предоставление площадки для торговли и за обработку платежей, что позволит компании сократить расходы на логистические операции.
Польза от сотрудничества для Amazon заключается в более эффективной реализации товаров и в получении дополнительной информации о клиентах в результате операций, которые не могли бы состояться вне платформы Shopify, считает аналитик Barclays Тревор Янг. Впрочем, по его словам, экономический результат еще только предстоит оценить.
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