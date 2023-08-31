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Дальнее зарубежье 31.08.2023 22:48

Amazon расширит клиентскую базу за счет соглашения с Shopify

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc.договорился о сотрудничестве с платформой электронной торговли Shopify Inc., на которой представлены свыше 4 млн онлайн-магазинов, сообщает MarketWatch.

Это позволит Amazon, где представлены 9,7 млн поставщиков, расширить клиентскую базу, а последние смогут собирать данные о покупателях и их заказах с помощью возможностей Shopify. В свою очередь ее партнеры смогут использовать возможности программы Amazon - Buy with Prime, включая опции срочной и бесплатной доставки, а также эксклюзивные скидки. Shopify будет отвечать только за предоставление площадки для торговли и за обработку платежей, что позволит компании сократить расходы на логистические операции.

Польза от сотрудничества для Amazon заключается в более эффективной реализации товаров и в получении дополнительной информации о клиентах в результате операций, которые не могли бы состояться вне платформы Shopify, считает аналитик Barclays Тревор Янг. Впрочем, по его словам, экономический результат еще только предстоит оценить.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: AMAZON, SHOPIFY, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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