Залужный и Милли обсудили поставки вооружений и боеприпасов, усиление ПВО Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в рамках постоянного диалога с партнерами провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
«Во время разговора проинформировал генерала Милли о оперативной обстановке на фронте и рассказал о ходе нашей наступательной операции», - написал Залужный в телеграм-канале в четверг.
«Отдельно остановились на поставках вооружений и боеприпасов. Усиление нашей противовоздушной обороны – еще один важный вопрос, который также содержательно обсудили», - сообщил главнокомандующий ВСУ.
Залужный поблагодарил за очередной пакет помощи, о котором США объявили накануне, а также за работу, которую проводят союзники для предоставления Украине истребителей F-16.
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