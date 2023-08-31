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Дальнее зарубежье 31.08.2023 23:11

Залужный и Милли обсудили поставки вооружений и боеприпасов, усиление ПВО Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в рамках постоянного диалога с партнерами провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

«Во время разговора проинформировал генерала Милли о оперативной обстановке на фронте и рассказал о ходе нашей наступательной операции», - написал Залужный в телеграм-канале в четверг.

«Отдельно остановились на поставках вооружений и боеприпасов. Усиление нашей противовоздушной обороны – еще один важный вопрос, который также содержательно обсудили», - сообщил главнокомандующий ВСУ.

Залужный поблагодарил за очередной пакет помощи, о котором США объявили накануне, а также за работу, которую проводят союзники для предоставления Украине истребителей F-16.

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Тэги: ЗАЛУЖНЫЙ, МИЛЛИ, РАЗГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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