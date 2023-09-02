Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8439 RUR   0.0177 GBR   2.1536 TRY   0.0636

Цена на нефть

31.08 $/bbl +/- WTI 83.63 +2.00 Brent 86.83 +1.59

Внешняя политика 02.09.2023 12:11

Алиев подчеркнул эффективное сотрудничество с Вьетнамом в рамках международных институтов, особенно Движения неприсоединения и ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Вьетнама Во Ван Тхионгу по случаю национального праздника Республики - Дня независимости, сообщает сайт главы азербайджанского лидера.

В послании Алиев выразил удовлетворение отношениями дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом, которые с каждым годом развиваются и углубляются.

"Мы придаем большое значение развитию наших двусторонних отношений во всех сферах, включая политическую, торгово-экономическую, культурно-гуманитарную, образовательную и другие. Хотел бы подчеркнуть наше эффективное сотрудничество с Вьетнамом в рамках международных институтов, особенно Движения неприсоединения и ООН", - говорится в письме.

Глава государства также отметил, что есть хорошие возможности для того, чтобы качество сотрудничества между двумя странами поднялось на новый уровень.

"Мы были бы рады видеть участие вьетнамских компаний в широкомасштабных работах по восстановлению и реконструкции, проводимых в настоящее время на освобожденных территориях Азербайджана", - подчеркнул Алиев.

Президент также выразил уверенность в успешном продолжении совместных усилий двух стран, чтобы в полной мере воспользоваться имеющимся потенциалом традиционных дружественных отношений между Азербайджаном и Вьетнамом и расширить взаимную деятельность как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЬЕТНАМ, ПИСЬМО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Вице-президент Вьетнама отмечает заинтересованность Ханоя в сотрудничестве с Баку в сфере нефтяной промышленности Баку и Ханой обсудили вопросы энергоэффективности и сотрудничества в сфере ВИЭ Шахбазов возглавил азербайджано-вьетнамскую МПК по экономсотрудничеству Азербайджан готов стать транспортным хабом между Вьетнамом и Европой – глава МИД Баку предлагает Ханою воспользоваться возможностями коридора Север-Юг для экспорта продукции в Европу В Баку обсуждены вопросы сотрудничества ВМС Азербайджана и Вьетнама Баку и Ханой проведут 16 января первое заседание МПК по торгово-экономическому сотрудничеству Баку просит Ханой отменить визовый режим для граждан Азербайджана Первое заседание азербайджано-вьетнамской МПК по экономсотрудничеству состоится осенью – Минэнерго Азербайджана Баку придает большое значение сотрудничеству с Ханоем – глава госкомитета

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az