Алиев подчеркнул эффективное сотрудничество с Вьетнамом в рамках международных институтов, особенно Движения неприсоединения и ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Вьетнама Во Ван Тхионгу по случаю национального праздника Республики - Дня независимости, сообщает сайт главы азербайджанского лидера.

В послании Алиев выразил удовлетворение отношениями дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом, которые с каждым годом развиваются и углубляются.

"Мы придаем большое значение развитию наших двусторонних отношений во всех сферах, включая политическую, торгово-экономическую, культурно-гуманитарную, образовательную и другие. Хотел бы подчеркнуть наше эффективное сотрудничество с Вьетнамом в рамках международных институтов, особенно Движения неприсоединения и ООН", - говорится в письме.

Глава государства также отметил, что есть хорошие возможности для того, чтобы качество сотрудничества между двумя странами поднялось на новый уровень.

"Мы были бы рады видеть участие вьетнамских компаний в широкомасштабных работах по восстановлению и реконструкции, проводимых в настоящее время на освобожденных территориях Азербайджана", - подчеркнул Алиев.

Президент также выразил уверенность в успешном продолжении совместных усилий двух стран, чтобы в полной мере воспользоваться имеющимся потенциалом традиционных дружественных отношений между Азербайджаном и Вьетнамом и расширить взаимную деятельность как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В.Алиев