Шольц получил травму во время пробежки

Канцлер Германии Олаф Шольц упал во время пробежки, получив ушиб, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на правительство страны.

В правительстве сообщили, что у 65-летнего Шольца случилась "небольшая спортивная травма" - у канцлера синяки на лице.

Из-за произошедшего ему пришлось отменить рабочие планы на воскресенье. Немецкие СМИ сообщали, что Шольц собирался посетить депутата от своей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэля Рота, который пригласил канцлера в город Херинген в земле Гессен и планировал побеседовать с ним как раз в воскресенье.