Более 160 человек пострадали в результате столкновений между выходцами из Эритреи в Израиле

В Тель-Авиве произошли столкновения между сторонниками и противниками властей Эритреи, пострадали более 160 человек, сообщает The Jerusalem Post.
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что в воскресенье пройдет совещание, посвященное событиям в Тель-Авиве. В заявлении говорится, что некоторые из участников беспорядков будут депортированы из страны.
Просители убежища из Эритреи протестовали в Тель-Авиве против властей своей страны, манифестация переросла в столкновения с их сторонниками и полицией. В результате пострадали около 160 человек, из них около 50 - полицейские. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Беспорядки длились несколько часов.
Почти 40 протестующих были арестованы за нападения на полицейских.
Протестующие разбивали витрины магазинов и патрульные машины, на что полиция отвечала слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Отмечается, что в определенный момент полицейские почувствовали, что их жизни в опасности, и открыли огонь боевыми патронами.
В свою очередь Associated Press пишет, что демонстрация против эритрейских властей проходила недалеко от посольства страны, где в это же время сторонники властей проводили мероприятия в честь 30-летия независимости Эритреи и прихода к власти действующего президента Исайяса Афеверки. В полиции заявил, что обе группы получили разрешение на проведение своих мероприятий и обещали оставаться в стороне друг от друга.
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