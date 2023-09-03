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Дальнее зарубежье 03.09.2023 09:05

Более 160 человек пострадали в результате столкновений между выходцами из Эритреи в Израиле

В Тель-Авиве произошли столкновения между сторонниками и противниками властей Эритреи, пострадали более 160 человек, сообщает The Jerusalem Post.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что в воскресенье пройдет совещание, посвященное событиям в Тель-Авиве. В заявлении говорится, что некоторые из участников беспорядков будут депортированы из страны.

Просители убежища из Эритреи протестовали в Тель-Авиве против властей своей страны, манифестация переросла в столкновения с их сторонниками и полицией. В результате пострадали около 160 человек, из них около 50 - полицейские. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Беспорядки длились несколько часов.

Почти 40 протестующих были арестованы за нападения на полицейских.

Протестующие разбивали витрины магазинов и патрульные машины, на что полиция отвечала слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Отмечается, что в определенный момент полицейские почувствовали, что их жизни в опасности, и открыли огонь боевыми патронами.

В свою очередь Associated Press пишет, что демонстрация против эритрейских властей проходила недалеко от посольства страны, где в это же время сторонники властей проводили мероприятия в честь 30-летия независимости Эритреи и прихода к власти действующего президента Исайяса Афеверки. В полиции заявил, что обе группы получили разрешение на проведение своих мероприятий и обещали оставаться в стороне друг от друга.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЭРИТРЕЯ, ВЫХОДЦЫ, СТОЛКНОВЕНИЯ

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