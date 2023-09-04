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СНГ 04.09.2023 10:42

Президент Казахстана освободил Пирматова от должности председателя Нацбанка республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Галымжана Пирматова от должности председателя Нацбанка республики, сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности Председателя Национального Банка Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

51-летний Пирматов занимал эту должность с февраля 2022 года.

Руководитель Администрации президента Олжас Бектенов на заседании сената в понедельник заявил, что "президент вносит на рассмотрение сената кандидатуру Тимура Муратовича Сулейменова на назначение председателем Национального банка".

Бектенов добавил, что в свое время Тимур Сулейменов возглавлял министерство национальной экономики и был членом Евразийской экономической комиссии.

"Тимур Сулейменов был в том числе заместителем председателя Нацбанка, поэтому функции и деятельности финрегулятора он хорошо знает. (...) Поэтому на должность председателя Нацбанка просим поддержать кандидатуру Сулейменова", - объяснил Бектенов.

Кандидатура Тимура Сулейменова на пост главы Нацбанка Казахстана была одобрена сенатом.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЦБАНК, ГЛАВА, ДОЛЖНОСТЬ


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