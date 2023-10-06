Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.792 RUR   0.0169 GBR   2.07 TRY   0.0614

Цена на нефть

05.10 $/bbl +/- WTI 82.31 -1.91 Brent 84.07 -1.74

Финансы 06.10.2023 13:57

Нацбанк Казахстана: базовая ставка на текущем уровне обеспечивает баланс, ее повышения не ожидается

Базовая ставка в Казахстане на уровне 16% годовых обеспечивает баланс, ее повышение не планируется, заявил председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов на брифинге в Астане в пятницу.

"Необходимо учитывать не только тарифы, но и различные факторы. Но если они (тарифы - ИФ) резко вырастут, то, конечно, нам придется поднять ставку. Но эти тарифы будут постепенно повышаться. Мы работаем вместе с правительством и акиматами (региональными администрациями - ИФ), чтобы предотвратить резкий рост. Поэтому мы уверены, что не будем повышать ставку", - сказал Сулейменов, не уточнив, о каком периоде идет речь.

Он также добавил, что озвученное в пятницу решение о снижении базовой ставки на 0,5 п.п. до 16% с 16,5% позволяет поддерживать баланс на рынке.

"Исходя из того, что инфляция по итогам прошлого года составляла 21,2%, а в этом году уже 11,8%, мы увидели, что она практически в два раза снизилась, и дальше держать чрезмерно жесткую денежно-кредитную политику мы сочли неразумным. Поэтому мы сделали вот этот шаг - 0,5% процентного пункта, который, на наш взгляд, обеспечивает баланс", - сказал Сулейменов.

"С одной стороны, мы не даем чересчур больших прогнозов, что инфляция будет очень быстро замедляться - первое. Второе, как вы понимаете, высокая ставка по тенговым депозитам сохраняет их привлекательность, то есть, значит, тенге наш (...) сохраняет свою привлекательность. Это значит, будет ограниченное влияние на валютный рынок, то есть люди не убегут из тенговых инструментов, где они зарабатывают 16-15%, они не убегут в долларовый (депозит - ИФ-К). Поэтому этот тонкий баланс нам пришлось сохранить", - добавил глава Нацбанка.

Понижение ставки до 16% - уже второе за последние месяцы. Ранее, в августе, Нацбанк понизил ставку до 16,5% с 16,75%. Ставка на уровне 16,75% действовала с 6 декабря 2022 года. По итогам плановых пересмотров в январе, феврале, апреле, мае и июле Нацбанк сохранял ее на этом же уровне.

Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 24 ноября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, НАЦБАНК, СТАВКА, МНЕНИЕ


Похожие новости


Президент Казахстана освободил Пирматова от должности председателя Нацбанка республики Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,5%, аналитики ждали большего снижения Нацбанк Казахстана во II полугодии рассмотрит возможность снижения базовой ставки Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75% Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16,75%, ниже ожиданий аналитиков Нацбанк Казахстана ожидаемо поднял базовую ставку на уровень 14,5% Нацбанк Казахстана в марте увеличил интервенции в поддержку тенге, продал $990,5 млн Нацбанк Казахстана вопреки ожиданиям повысил базовую ставку до 10,25% Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 9,5% Нацбанк Казахстана пока не видит возможностей для снижения базовой ставки

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az