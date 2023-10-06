Нацбанк Казахстана: базовая ставка на текущем уровне обеспечивает баланс, ее повышения не ожидается

Базовая ставка в Казахстане на уровне 16% годовых обеспечивает баланс, ее повышение не планируется, заявил председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов на брифинге в Астане в пятницу.

"Необходимо учитывать не только тарифы, но и различные факторы. Но если они (тарифы - ИФ) резко вырастут, то, конечно, нам придется поднять ставку. Но эти тарифы будут постепенно повышаться. Мы работаем вместе с правительством и акиматами (региональными администрациями - ИФ), чтобы предотвратить резкий рост. Поэтому мы уверены, что не будем повышать ставку", - сказал Сулейменов, не уточнив, о каком периоде идет речь.

Он также добавил, что озвученное в пятницу решение о снижении базовой ставки на 0,5 п.п. до 16% с 16,5% позволяет поддерживать баланс на рынке.

"Исходя из того, что инфляция по итогам прошлого года составляла 21,2%, а в этом году уже 11,8%, мы увидели, что она практически в два раза снизилась, и дальше держать чрезмерно жесткую денежно-кредитную политику мы сочли неразумным. Поэтому мы сделали вот этот шаг - 0,5% процентного пункта, который, на наш взгляд, обеспечивает баланс", - сказал Сулейменов.

"С одной стороны, мы не даем чересчур больших прогнозов, что инфляция будет очень быстро замедляться - первое. Второе, как вы понимаете, высокая ставка по тенговым депозитам сохраняет их привлекательность, то есть, значит, тенге наш (...) сохраняет свою привлекательность. Это значит, будет ограниченное влияние на валютный рынок, то есть люди не убегут из тенговых инструментов, где они зарабатывают 16-15%, они не убегут в долларовый (депозит - ИФ-К). Поэтому этот тонкий баланс нам пришлось сохранить", - добавил глава Нацбанка.

Понижение ставки до 16% - уже второе за последние месяцы. Ранее, в августе, Нацбанк понизил ставку до 16,5% с 16,75%. Ставка на уровне 16,75% действовала с 6 декабря 2022 года. По итогам плановых пересмотров в январе, феврале, апреле, мае и июле Нацбанк сохранял ее на этом же уровне.

Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 24 ноября.