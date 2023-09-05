Близ Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории Тихого океана в 713 км юго-западнее столицы Фиджи - города Сува, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, по интенсивности сотрясений в эпицентре зафиксированное в 03:55 мск во вторник землетрясение оценивается как "разрушительное".
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 12 км.
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на условной границе
Кулаков назначен новым командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе
Brent торгуется у $89 за баррель
Молдова передала свою ГТС в управление румынской компании
Китай планирует увеличить продажи автомобилей на 3% в 2023 году
Центральная больница Хачмазского района направит 763 тыс. манатов на капремонт нежилых зданий
АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 268 квартир с правом выкупа
В Азербайджане создают историко-культурный и этнографический заповедник «Хыналыг и Кочевой Путь»
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
«Dirchalish 14» получила подряд на 1,2 млн манатов на работы по благоустройству улиц Сальяна
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank поддержал программу "Самозанятость"
AccessBank является членом международного Центра Микрофинансирования!
Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам «Золотая осень - Ноль процентов»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС