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Дальнее зарубежье 05.09.2023 09:28

Близ Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории Тихого океана в 713 км юго-западнее столицы Фиджи - города Сува, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, по интенсивности сотрясений в эпицентре зафиксированное в 03:55 мск во вторник землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 12 км.

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Тэги: ФИДЖИ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ, МАГНИТУДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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