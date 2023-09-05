Близ Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории Тихого океана в 713 км юго-западнее столицы Фиджи - города Сува, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, по интенсивности сотрясений в эпицентре зафиксированное в 03:55 мск во вторник землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 12 км.