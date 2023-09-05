Байрамов обсудил с еврокомиссаром Вархели отношения Азербайджана и ЕС и ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил во вторник на встрече с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели в Будапеште отношения Баку и Европейского союза и ситуацию на Южном Кавказе, сообщили в МИД Азербайджана.

«На встрече были обсуждены отношения между Азербайджаном и ЕС, в том числе текущая ситуация в регионе», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Байрамов выразил удовлетворение уровнем развития связей в ряде областей, в том числе в политической, экономической, торговой, транспортной сферах, а также энергобезопасности.

Говоря об инициативах, выдвинутых Азербайджаном для расширения потенциала Среднего коридора, Байрамов подчеркнул, что важным вкладом в процесс может послужить открытие в регионе всех транспортных и коммуникационных линий, в том числе Зангезурского коридора.

Министр также подробно проинформировал собеседника о «текущей ситуации в регионе, предпринимаемых Азербайджаном шагах для нормализации отношений между Баку и Ереваном, подписания мирного договора, шагах по реинтеграции, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана армянского населения, а также о провокациях Армении, подрывающих мирный процесс».

«На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает МИД.

Р.Керимов