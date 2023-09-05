Анкара назначила нового военного атташе в Азербайджане

Новый военный атташе при посольстве Турции в Азербайджане Сонер Оручоглу приступил к своим обязанностям, говорится в сообщении дипмиссии.

«Новый атташе Вооруженных сил Турции, бригадный генерал Сонер Оручоглу приступил к исполнению своих обязанностей в нашей миссии. Наш посол (Джахит Бахчи – ИФ) пожелал Оручоглу успехов в его деятельности, чтобы она способствовала усилению союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией в военной сфере и обороне», - отмечает посольство в своем микроблоге в соцсети X (бывшая Twitter).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Оручоглу на должности атташе по военным вопросам при посольстве Турции в Азербайджане сменил генерал-майора Зекерию Ялчина.

Н.Аббасова