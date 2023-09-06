США в среду проведут испытательный пуск МБР Минитмен-3 для проверки системы ядерного сдерживания

Соединенные Штаты в среду по московскому времени планируют осуществить очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3") с целью проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, следует из данных Командования глобального удара американских ВВС.
Запуск невооруженной ракеты, способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, должен быть осуществлен во временное окно с 23:47 во вторник до 05:47 в среду по времени Тихоокеанского побережья США (с 09:47 до 15:47 в среду мск) из шахтной пусковой установки на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии.
По данным американских военных, "целью программы испытательных запусков МБР является демонстрация готовности ядерных сил США и подтверждение уверенности в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания".
"Этот испытательный пуск МБР подтвердит и проверит эффективность, готовность и точность системы вооружения", - подчеркнули в Командовании глобального удара ВВС США.
Там отметили, что "Соединенные Штаты заранее уведомили российское правительство о предстоящем испытании в соответствии с нашими существующими двусторонними обязательствами".
По имеющимся данным, учебная головная часть ракеты должна упасть на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.
Это уже третье испытание американской МБР в текущем году.
Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км - единственная МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.
На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 Minuteman III, каждая из этих ракет способна нести до трех ядерных боеголовок. Данные МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.
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