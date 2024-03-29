Первое испытание новой американской МБР Sentinel откладывается из-за отставания в ее разработке

Первое испытание создаваемой американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35A Sentinel откладывается не менее чем на два года из-за значительного превышения расходов на программу и отставания в разработке ее систем, сообщило издание Defense One, ссылаясь на представителя ВВС США.

"Первые летное испытание новой МБР ВВС США состоится не ранее февраля 2026 года", - отмечает издание, указывая, что реализация программы теперь еще больше отстает от графика. Ранее предполагалось испытать ракету еще в декабре 2023 года.

По словам представителя ВВС, реализация программы задерживается как из-за роста затрат, так и в связи ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​с "увеличением сроков поставки компонентов системы наведения".

В настоящее время Пентагон пересматривает всю программу Sentinel после того, как программа превысила прогнозируемые затраты на 37% и теперь составляет почти 132 млрд долл.

Sentinel - это американская программа по созданию новой МБР с ядерной головной частью, которая придет на смену устаревшей LGM-30G Minuteman III, находящейся на вооружении с начала 1970-х годов. По данным Пентагона, новые МБР должны начать поступать на оснащение стратегических ядерных сил США в 2030 году.

Всего планируется разместить 400 МБР Sentinel в шахтных пусковых установках и построить 634 такие ракеты.