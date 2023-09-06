Лоукостер «Georgia Wings» запускает регулярные рейсы по маршруту Тбилиси-Баку

Грузинский лоукостер «Georgia Wings» с 6 сентября начинает выполнять рейсы по маршруту Тбилиси-Баку, говорится в сообщении министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

«Georgia Wings выполнит свой первый рейс по маршруту Тбилиси-Баку 6 сентября. В целом, авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы в указанном направлении три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям», - говорится в информации.

Полеты будут осуществляться на самолетах типа «ATR72-500», рассчитанных на 72 человека.

В информации отмечается, что с учетом «Georgia Wings», число низкобюджетных иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев, достигло 16.

«В этом году по инициативе министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана к ним добавились WizzAir Malta, Flyadeal, Air Cairo, а теперь и Georgia Wings», - говорится в сообщении.

Ведомство также сообщает, что в ближайшее время в столицу Азербайджана начнут выполнять полеты такие авиакомпании как «IndiGo» (Индия), «Aegean Airlines» (Греция) и «Air Arabia Abu-Dhabi» (ОАЭ).

Н.Аббасова