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Транспорт и связь 06.09.2023 11:46

Лоукостер «Georgia Wings» запускает регулярные рейсы по маршруту Тбилиси-Баку

Грузинский лоукостер «Georgia Wings» с 6 сентября начинает выполнять рейсы по маршруту Тбилиси-Баку, говорится в сообщении министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

«Georgia Wings выполнит свой первый рейс по маршруту Тбилиси-Баку 6 сентября. В целом, авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы в указанном направлении три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям», - говорится в информации.

Полеты будут осуществляться на самолетах типа «ATR72-500», рассчитанных на 72 человека.

В информации отмечается, что с учетом «Georgia Wings», число низкобюджетных иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев, достигло 16.

«В этом году по инициативе министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана к ним добавились WizzAir Malta, Flyadeal, Air Cairo, а теперь и Georgia Wings», - говорится в сообщении.

Ведомство также сообщает, что в ближайшее время в столицу Азербайджана начнут выполнять полеты такие авиакомпании как «IndiGo» (Индия), «Aegean Airlines» (Греция) и «Air Arabia Abu-Dhabi» (ОАЭ).

Н.Аббасова

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЛОУКОСТЕР, РЕЙСЫ

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