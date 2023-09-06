СМИ сообщают о столкновениях на афгано-пакистанской границе

Двое боевиков контролирующего Афганистан движения "Талибан" убиты в ходе вооруженного столкновения с пакистанскими пограничниками, сообщает информационное агентство Aamaj News.
Конфликт между талибами и пакистанскими пограничниками произошел в среду на контрольно-пропускном пункте Торкхам.
Агентство публикует видео, на котором видно, как десятки машин скорой помощи перевозят раненных и убитых талибов.
По сообщениям СМИ, ранее в этот день боевики пакистанских талибов (Техрики Талибани Пакистан) пытались проникнуть в район Читрал на афгано-пакистанской границе, "но попытка провалилась".
Инциденты на границе произошли спустя несколько дней после того, как в Афганистан из Китая транзитом через Пакистан прибыл первый китайский торговый груз. Поезд достиг Пакистана 28 августа, а в Кабул груз прибыл 2 сентября именно через переход Торкхам.
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