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Дальнее зарубежье 06.09.2023 16:17

СМИ сообщают о столкновениях на афгано-пакистанской границе

Двое боевиков контролирующего Афганистан движения "Талибан" убиты в ходе вооруженного столкновения с пакистанскими пограничниками, сообщает информационное агентство Aamaj News.

Конфликт между талибами и пакистанскими пограничниками произошел в среду на контрольно-пропускном пункте Торкхам.

Агентство публикует видео, на котором видно, как десятки машин скорой помощи перевозят раненных и убитых талибов.

По сообщениям СМИ, ранее в этот день боевики пакистанских талибов (Техрики Талибани Пакистан) пытались проникнуть в район Читрал на афгано-пакистанской границе, "но попытка провалилась".

Инциденты на границе произошли спустя несколько дней после того, как в Афганистан из Китая транзитом через Пакистан прибыл первый китайский торговый груз. Поезд достиг Пакистана 28 августа, а в Кабул груз прибыл 2 сентября именно через переход Торкхам.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН, ГРАНИЦА, СТОЛКНОВЕНИЯ


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