Объем экспорта и импорта услуг в Китае достиг рекордных $889 млрд в 2022 году

Общий объем импорта и экспорта услуг Китая в 2022 году достиг рекордных $889,1 млрд, увеличившись на 8,3%, сообщается в отчете, составленном под руководством министерства торговли и представленном на Китайской международной ярмарке торговли услугами (CIFTIS-2023).
Таким образом, Китай девятый год подряд занимал второе место в мире по этому показателю, отмечает агентство "Синьхуа".
Заместитель министра торговли КНР Ван Шоувэнь заявил, что в первом полугодии этого года на сектор услуг пришлось 56% ВВП страны, а вклад сектора в экономический рост составил 66%. Кроме того, на сектор услуг пришлось 70% иностранных инвестиций, добавил он.
В КНР продолжают бурно развиваться такие новые отрасли, как цифровая культура, цифровые финансы, интернет-здравоохранение, онлайн-образование и интеллектуальная логистика. В 2022 году экспорт цифровых услуг превысил $210 млрд, что составило более 50% от общего объема экспорта услуг, сообщается в отчете.
CIFTIS-2023 проходила в Пекине со 2 по 6 сентября. В ярмарке приняли участие представители более 80 стран и международных организаций, а в офлайн-выставках - свыше 2,4 тыс. компаний.
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