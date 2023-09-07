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Бизнес и законодательство 07.09.2023 10:27

British American Tobacco продает бизнес в РФ местному менеджменту

Табачный концерн British American Tobacco(BAT) заключил соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии консорциуму, который возглавил местный менеджмент, говорится в сообщении компании.

Закрытие сделки ожидается в течение следующего месяца. После этого активы будут переименованы в ITMS Group.

Соглашение предполагает сохранение трудовых условий сотрудников в течение двух лет после закрытия сделки.

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Тэги: РОССИЯ, ТАБАК, КОМПАНИЯ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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