British American Tobacco продает бизнес в РФ местному менеджменту

Табачный концерн British American Tobacco(BAT) заключил соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии консорциуму, который возглавил местный менеджмент, говорится в сообщении компании. Закрытие сделки ожидается в течение следующего месяца. После этого активы будут переименованы в ITMS Group. Соглашение предполагает сохранение трудовых условий сотрудников в течение двух лет после закрытия сделки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».