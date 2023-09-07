British American Tobacco продает бизнес в РФ местному менеджменту

Табачный концерн British American Tobacco(BAT) заключил соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии консорциуму, который возглавил местный менеджмент, говорится в сообщении компании.
Закрытие сделки ожидается в течение следующего месяца. После этого активы будут переименованы в ITMS Group.
Соглашение предполагает сохранение трудовых условий сотрудников в течение двух лет после закрытия сделки.
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