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СНГ 07.09.2023 17:01

Таможня Узбекистана сообщила о задержании крупнейшей партии опийного мака

В международном аэропорту Ташкента изъято 8,5 тонн маковой соломки, содержащей наркотически активные алкалоиды опия, сообщила в четверг пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.

"В ходе таможенного досмотра выяснилось, что в мешках среди 25 тонн семян, которые в документах были заявлены как мак пищевой кондитерский от таможенного контроля была сокрыта маковая солома весом 8,5 тонны, содержащая наркотически активные алкалоиды опия", - говорится в сообщении.

Запрещенный груз выявлен при таможенном досмотре в установленном порядке 1 тыс. мешков с пищевым маком общим весом 25 тонн.

"Привезенные в нашу республику из-за границы воздушным транспортом мешки с семенами планировалось перевезти транзитом через территорию нашей республики с помощью грузового автотранспортного средства", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ГТК, мак пищевой и опийный являются различными сортами растений мака. Мак пищевой, также известный как обычный мак декоративный, хоть и похож на своего опиумного собрата, используется в пищевой промышленности для получения семян, которые используются в кулинарии.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В ГТК отметили, что это крупнейшая партия наркотиков, выявленных в рамках одного случая за всю 30-летнюю историю таможенной службы Узбекистана.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, НАРКОТИКИ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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