Алиев и первый вице-президент ЕБРР обсудили сотрудничество Азербайджана и банка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Юргеном Ригтеринком, стороны обсудили вопросы сотрудничества Баку и ЕБРР.

«На встрече были обсуждены направления деятельности ЕБРР в Азербайджане, вопросы сотрудничества в приоритетных для нашей страны сферах, в частности возобновляемых источников энергии, транспорта, логистики, развития малого и среднего бизнеса, в рамках Среднего коридора», говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», в ходе встречи подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества между ЕБРР и Азербайджаном, отмечена важность кредитов банка для реализации энергетических и транспортных проектов страны, в частности проекта «Южного газового коридора».

«Стороны также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», отмечается в информации.

Р.Керимов