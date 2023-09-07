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Внешняя политика 07.09.2023 16:54

Алиев и первый вице-президент ЕБРР обсудили сотрудничество Азербайджана и банка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Юргеном Ригтеринком, стороны обсудили вопросы сотрудничества Баку и ЕБРР.

«На встрече были обсуждены направления деятельности ЕБРР в Азербайджане, вопросы сотрудничества в приоритетных для нашей страны сферах, в частности возобновляемых источников энергии, транспорта, логистики, развития малого и среднего бизнеса, в рамках Среднего коридора», говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», в ходе встречи подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества между ЕБРР и Азербайджаном, отмечена важность кредитов банка для реализации энергетических и транспортных проектов страны, в частности проекта «Южного газового коридора».

«Стороны также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», отмечается в информации.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЛИЕВ, ЕБРР, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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