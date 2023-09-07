Алиев и первый вице-президент ЕБРР обсудили сотрудничество Азербайджана и банка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Юргеном Ригтеринком, стороны обсудили вопросы сотрудничества Баку и ЕБРР.
«На встрече были обсуждены направления деятельности ЕБРР в Азербайджане, вопросы сотрудничества в приоритетных для нашей страны сферах, в частности возобновляемых источников энергии, транспорта, логистики, развития малого и среднего бизнеса, в рамках Среднего коридора», говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», в ходе встречи подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества между ЕБРР и Азербайджаном, отмечена важность кредитов банка для реализации энергетических и транспортных проектов страны, в частности проекта «Южного газового коридора».
«Стороны также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», отмечается в информации.
Р.Керимов
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