Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8215 RUR   0.0173 GBR   2.1236 TRY   0.0633

Цена на нефть

07.09 $/bbl +/- WTI 86.87 -0.67 Brent 89.92 -0.68

Дальнее зарубежье 08.09.2023 10:41

Британский премьер «на полях» G20 попытается убедить индийского коллегу повлиять на Москву по украинскому конфликту

Британский премьер Риши Сунак на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди приложит усилия к тому, чтобы убедить Дели использовать свои возможности для скорейшего прекращения украинского кризиса, сообщила Financial Times со ссылкой на представителя кабинета министров Великобритании.

"Мы будем использовать встречи с Моди или другие, чтобы побудить их использовать влияние для прекращения (конфликта - ИФ)", - цитирует издание чиновника.

Сунак также призовет Моди использовать "более активный дипломатический подход".

В целом британский премьер во время поездки "будет использовать любую возможность", чтобы продемонстрировать поддержку Киева Лондоном и добиваться "укрепления глобальной поддержки", пишет газета.

Она отмечает, что, несмотря на призывы Сунака, "правительство Индии, как полагают, вряд ли займет более активную позицию в отношении России по Украине". Индия сохраняла нейтралитет на протяжении всего конфликта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИНДИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Великобритании следует инвестировать в растущую экономику Индии Индия начнет кампанию по возвращению артефактов, вывезенных Британской империей OneWeb подписала соглашение о запуске спутников с территории Индии Кэмерон отказался вернуть индийцам знаменитый бриллиант "Кохинур"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az