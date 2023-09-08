Британский премьер «на полях» G20 попытается убедить индийского коллегу повлиять на Москву по украинскому конфликту

Британский премьер Риши Сунак на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди приложит усилия к тому, чтобы убедить Дели использовать свои возможности для скорейшего прекращения украинского кризиса, сообщила Financial Times со ссылкой на представителя кабинета министров Великобритании.
"Мы будем использовать встречи с Моди или другие, чтобы побудить их использовать влияние для прекращения (конфликта - ИФ)", - цитирует издание чиновника.
Сунак также призовет Моди использовать "более активный дипломатический подход".
В целом британский премьер во время поездки "будет использовать любую возможность", чтобы продемонстрировать поддержку Киева Лондоном и добиваться "укрепления глобальной поддержки", пишет газета.
Она отмечает, что, несмотря на призывы Сунака, "правительство Индии, как полагают, вряд ли займет более активную позицию в отношении России по Украине". Индия сохраняла нейтралитет на протяжении всего конфликта.
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