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Бизнес и законодательство 08.09.2023 10:58

Азербайджан может начать поставки стройматериалов в РФ

Азербайджан планирует наладить поставки стройматериалов в Россию, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.

«Российская сторона проявила интерес к поставкам стройматериалов из Азербайджана. В связи с этим соответствующие госструктуры двух стран прорабатывают данный вопрос», - сказал источник.

По его словам, в тоже время российские компании хотят наращивать поставки в Азербайджан продукции машиностроения, автомобилестроения, вертолетостроения, фармацевтики, нефтегазового машиностроения. «В частности, РФ предлагает поставки вертолетов различной модификации для нужды МЧС Азербайджана», - добавил он.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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