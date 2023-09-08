Азербайджан может начать поставки стройматериалов в РФ

Азербайджан планирует наладить поставки стройматериалов в Россию, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.

«Российская сторона проявила интерес к поставкам стройматериалов из Азербайджана. В связи с этим соответствующие госструктуры двух стран прорабатывают данный вопрос», - сказал источник.

По его словам, в тоже время российские компании хотят наращивать поставки в Азербайджан продукции машиностроения, автомобилестроения, вертолетостроения, фармацевтики, нефтегазового машиностроения. «В частности, РФ предлагает поставки вертолетов различной модификации для нужды МЧС Азербайджана», - добавил он.

Р.Ахмедов