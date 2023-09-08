Ввод в эксплуатацию танкера «Зангилан» запланирован к концу 2023г

Сдача в эксплуатацию нового нефтяного танкера «Зангилан», строящегося на Бакинском судостроительном заводе (БСЗ), запланирована на конец текущего года, сообщил менеджер отдела управления проектом БСЗ Фуад Мадатов.

«Строительство нефтяного танкера нового поколения «Зангилан» находится на завершающей стадии, уже начались испытания судна. Проект планируется завершить в конце 2023 года», - заявил Мадатов.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан» Мадатов напомнил интернет-изданию, церемония спуска на воду танкера «Зангилан» дедвейтом 8 тыс. тонн состоялась в мае текущего года. Длина судна составляет 141 метр, ширина - 16,9 метров, высота бортов - 6 метров. Танкер построен по проекту Волга-Дон MAX, что позволяет ему с максимальной грузовой нагрузкой проходить через Волго-донской канал. Строительство танкера началось в 2020 году по заказу ASCO. Танкер имеет 6 резервуаров общей вместимостью 9212 кубометров.

Это второй танкер нового типа, произведенный на Бакинском судостроительном заводе. Первый танкер "Академик Хошбахт Юсифзаде" был сдана эксплуатацию в конце 2022 года и в настоящее время он эксплуатируется в международных водах. Танкер «Зангилан» также будет эксплуатироваться в международных водах.

Мадатов сообщил, что до конца текущего года на заводе начнется строительство еще одного танкера и парома.

«Мощность завода позволяет обрабатывать одновременно 25 тыс. тонн металла, что позволяет в течение года осуществить строительство четырех танкеров. До сих пор завод реализовал проекты строительства 12 судов различного назначения. Кроме того, на заводе до сих пор отремонтировано более 170 судов и обновлено свыше 30 судов», - сказал Мадатов.

По его словам, на заводе к настоящему времени реализованы и ряд судоремонтных проектов международного уровня.

«Проекты реализованы с Казахстаном и Туркменистаном. В соответствии с геополитической ситуацией мы получаем запросы от многих зарубежных стран по поводу реализации проектов. В настоящее время эти проекты прорабатываются», - отметил Мадатов.

Бакинский судостроительный завод введен в эксплуатацию 20 сентября 2013 года. Площадь предприятия составляет 72 га, из которых на 50 га ведутся производственные работы. Сухопутная территория завода рассчитана на одновременный ремонт 8 судов.

Н.Аббасова