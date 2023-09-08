Байрамов рассказал Бербок о реальной ситуации на Южном Кавказе

Министры иностранных дел Азербайджана и Германии Джейхун Байрамов и Анналена Бербок в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили ситуацию на Южном Кавказе и процесс нормализации отношений Баку и Еревана, сообщили в МИД Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора были обсуждены текущая ситуация в регионе, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что Байрамов проинформировал Бербок о ситуации в регионе, отметив беспочвенность утверждений Армении о «напряженной гуманитарной ситуации» и «блокаде», которые, считают в Баку, являются «составной частью политической манипуляции Еревана».

Он подчеркнул, что отклонение Арменией и созданным ею незаконным режимом (в Карабахе – ИФ) предложений Азербайджана об организации синхронизированного использования дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги для перевозки грузов (в Карабахский регион – ИФ) посредством Международного комитета Красного Креста «доказывает ложность утверждений о гуманитарной ситуации».

Азербайджанский министр заявил, что «провокационные шаги Армении, препятствующие усилиям по установлению мира и безопасности в регионе в постконфликтный период, в том числе заявления в поддержку незаконного режима (в Карабахе – ИФ), и то, что Армения не выводит свои вооруженные силы с территории Азербайджана, являются источником угрозы».

«В ходе телефонного разговора была предоставлена детальная информация о продолжающихся военных провокациях Армении и минной угрозе», - сообщили в МИД Азербайджана, добавив, что стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Керимов