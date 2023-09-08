Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8215 RUR   0.0173 GBR   2.1236 TRY   0.0633

Цена на нефть

07.09 $/bbl +/- WTI 86.87 -0.67 Brent 89.92 -0.68

Внешняя политика 08.09.2023 14:06

Байрамов рассказал Бербок о реальной ситуации на Южном Кавказе

Министры иностранных дел Азербайджана и Германии Джейхун Байрамов и Анналена Бербок в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили ситуацию на Южном Кавказе и процесс нормализации отношений Баку и Еревана, сообщили в МИД Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора были обсуждены текущая ситуация в регионе, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что Байрамов проинформировал Бербок о ситуации в регионе, отметив беспочвенность утверждений Армении о «напряженной гуманитарной ситуации» и «блокаде», которые, считают в Баку, являются «составной частью политической манипуляции Еревана».

Он подчеркнул, что отклонение Арменией и созданным ею незаконным режимом (в Карабахе – ИФ) предложений Азербайджана об организации синхронизированного использования дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги для перевозки грузов (в Карабахский регион – ИФ) посредством Международного комитета Красного Креста «доказывает ложность утверждений о гуманитарной ситуации».

Азербайджанский министр заявил, что «провокационные шаги Армении, препятствующие усилиям по установлению мира и безопасности в регионе в постконфликтный период, в том числе заявления в поддержку незаконного режима (в Карабахе – ИФ), и то, что Армения не выводит свои вооруженные силы с территории Азербайджана, являются источником угрозы».

«В ходе телефонного разговора была предоставлена детальная информация о продолжающихся военных провокациях Армении и минной угрозе», - сообщили в МИД Азербайджана, добавив, что стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАЙРАМОВ, БЕРБОК, РАЗГОВОР

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az