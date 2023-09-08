Глава представительского офиса Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Палестины

Глава представительского офиса Азербайджана в Палестине Ильхам Назарли вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Палестины Рияду Аль-Малики, сообщает палестинское внешнеполитическое ведомство.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 июня 2023 года назначил Назарли главой представительского офиса в Палестине.
В конце 2022 года глава государства подписал закон об учреждении представительского офиса страны в Палестине (Рамалла).
Р.Керимов
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