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Внешняя политика 08.09.2023 15:58

Глава представительского офиса Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Палестины

Глава представительского офиса Азербайджана в Палестине Ильхам Назарли вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Палестины Рияду Аль-Малики, сообщает палестинское внешнеполитическое ведомство.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 июня 2023 года назначил Назарли главой представительского офиса в Палестине.

В конце 2022 года глава государства подписал закон об учреждении представительского офиса страны в Палестине (Рамалла).

Р.Керимов

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, ДИПЛОМАТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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