Моди и Байден нацелены на развитие военного сотрудничества в сфере технологий и производства - Белый дом

Премьер Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден на встрече перед саммитом G20 подтвердили стремление двух стран усиливать сотрудничество в военной сфере.

"Премьер-министр Моди и президент Байдена подтвердили приверженность общей задаче углублять и разнообразить оборонное партнерство Индии и США посредством ускорения совместной работы в военной промышленности и расширения сотрудничества в новых и развивающихся областях, таких как космос и искусственный интеллект", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Вместе с тем Байден приветствовал подачу запроса Индией на приобретение 31 беспилотника MQ-9.

В документе отмечается, что Моди и Байден положительно отреагировали на ход переговоров между Индией и США по поводу начала производства в Индии двигателей General Electric F-414 для истребителей и на заключение соглашения между ВМС США и индийской судостроительной компанией Mazagon Dock Shipbuilders Limited. Лидеры стран при этом заявили о стремлении иметь в Индии центр технической поддержки и ремонта кораблей и самолетов США. Они одобрили планы промышленности США и дальше инвестировать в потенциал Индии по обслуживанию и ремонту авиации.

В конце января советник премьера Индии по нацбезопасности Аджит Довал и советник президента США Джейк Салливан провели в Вашингтоне переговоры - впервые в рамках запущенного диалога двух стран по важнейшим и передовым технологиям (ICET). По их итогам стороны согласовали план действий для усиления сотрудничества в области оборонной и полупроводниковой промышленности. Также речь шла об исследованиях космоса и о работе над искусственным интеллектом