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Дальнее зарубежье 09.09.2023 09:50

Крупномасштабные натовские военно-морские учения начинаются на севере Балтики

У берегов Латвии и Эстонии в субботу начнутся натовские военно-морские учения Northern Coasts 2023, сообщают ВМС Германии, под командованием которых они будут проходить до 23 сентября.

В них задействовано около 3200 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок и до 15 самолетов из 14 стран.

Главком ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак дал понять, что в рамках учений будут отрабатываться совместные действия по отражению возможного российского нападения в регионе. "Мы посылаем России ясный сигнал о (нашей) настороженности", - заявил он в начале сентября. При этом вице-адмирал подчеркнул, что "надежное сдерживание должно включать в себя и способность атаковать".

В рамках учений в прибрежных районах Латвии и Эстонии будут проводиться учебные десантные операции и нанесение ударов кораблей по наземным целям, а также действия по обеспечению безопасности морских путей на Балтике.

Накануне в столицу Латвии Ригу прибыл десантно-вертолётный корабль-док LPD-19 Mesa Verde ("Меса Верде") ВМС США с отрядом из 800 американских морских пехотинцев.

В учениях будут задействованы силы ВМС Германии, США, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Дании, Финляндии, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии, Канады и Швеции.

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Тэги: НАТО, БАЛТИКА, ВМС, УЧЕНИЯ


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