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Дальнее зарубежье 29.08.2023 18:03

На балтийском побережье в Литве пройдут артиллерийские учения НАТО

Артиллерийские учения боевой группы передовых сил НАТО пройдут на побережье Балтийского моря в Литве, сообщила во вторник пресс-служба Вооруженных сил Литвы.

"29-30 августа на полигоне Кайрю (Kairiu, Клайпедский район) пройдут учения боевой группы передовых сил НАТО, дислоцированной в Литве, в ходе которых принадлежащая боевой группе артиллерийская часть будет вести огонь в акватории Балтийского моря", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в учениях будут задействованы 155-мм самоходные гаубицы PzH2000 Вооруженных сил Германии, "будет произведено более 100 выстрелов по морским целям, расположенным в 15-25 км от берега".

"Будет ограничено судоходство и полеты воздушного транспорта в зоне стрельб, а также доступ на полигон Кайрю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "боевые стрельбы на полигоне Кайрю - регулярная часть подготовки артиллеристов, подобные учения регулярно проводят дислоцированные в Литве союзники и литовские солдаты. Гаубицами этого типа также вооружен артиллерийский дивизион пехотной бригады "Gelezinis Vilkas" ("Железные волки") литовских Вооруженных сил под командованием генерала Ромуальда Гедрайтиса".

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Тэги: ЛИТВА, НАТО, БАЛТИКА, УЧЕНИЯ


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