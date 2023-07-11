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Дальнее зарубежье 11.07.2023 14:45

Президент Литвы после встречи с Байденом призвал выработать конкретный механизм, чтобы открыть Украине двери в НАТО

Страны НАТО в Вильнюсе должны выработать конкретный механизм вхождения Украины в Североатлантический альянс, заявил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с президентом США во вторник в Вильнюсе.

"В вопросе Украины президент (Джо Байден - BNS) настроен оптимистично. Он утверждает, что нужно провести определенную работу, чтобы членство Украины в НАТО стало реальностью, но сегодня Соединенные Штаты Америки, я цитирую его: самый большой сторонник Украины и будут продолжать поддерживать Украину до победы", - сказал Науседа журналистам.

"Самое главное, чтобы уже на этом саммите НАТО мы смогли найти четкий способ открыть двери НАТО. Одно дело заявить, что двери в НАТО открыты, другое дело указать конкретный механизм входа в эту дверь", - полагает он.

По утверждению Науседы, лидеры НАТО в настоящее время согласны с тем, что от Плана действий по членству (ПДЧ) в случае Украины следует отказаться.

ПДЧ - подготовительный этап вступления в НАТО, в ходе которого для страны-кандидата составляется индивидуальная национальная программа подготовки к будущему членству.

"Это (отказ от ПДЧ - BNS) означает, что процесс сокращается в два раза", - подчеркнул президент Литвы.

Он также отметил, что будет оцениваться прогресс Украины в реализации реформ - не только военных, но и относительно обеспечения верховенства закона и демократии.

"Я думаю, что на этот раз мы пойдем хотя бы на несколько шагов дальше Бухареста и даже Мадрида, открывая четкую перспективу для Украины вступить в альянс, как только созреют подходящие условия. Мы надеемся, что это будет делом ближайшего будущего", - заявил Науседа, имея в виду ранее проведенные саммиты НАТО.

Он сообщил, что обсуждал с Баденом повестку саммита НАТО в Вильнюсе.

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Тэги: ЛИТВА, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, НАТО


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