Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8293 RUR   0.0182 GBR   2.1332 TRY   0.0588

Цена на нефть

06.12 $/bbl +/- WTI 69.38 -2.94 Brent 74.30 -2.90

Дальнее зарубежье 07.12.2023 17:54

Президент Литвы Науседа намерен баллотироваться на второй срок на выборах 2024 года

Литовский президент Гитанас Науседа объявил в четверг, что будет баллотироваться на новый срок на выборах главы государства весной следующего года.

"Я настроен и готов продолжить начатую работу. Я приму участие в выборах президента Литовской Республики в мае 2024 года и надеюсь, что народ Литвы предоставит мне прочный мандат доверия, как это было в 2019 году", - заявил Науседа на пресс-конференции в президентском офисе в четверг.

Науседа был избран президентом в 2019 году, победив во втором туре нынешнего премьер-министра Ингриду Шимоните.

По данным агентства BNS, действующий 59-летний глава государства в опросах общественного мнения является фаворитом в том, чтобы возглавить страну второй раз подряд.

Его главными соперниками являются консерватор Шимоните и адвокат Игнас Вегеле. Последние заявили о своих планах участвовать в выборах чуть раньше.

Всего о своем участии в выборах заявили более 10 человек.

Президентские выборы в Литве пройдут в мае следующего года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Президент Литвы после встречи с Байденом призвал выработать конкретный механизм, чтобы открыть Украине двери в НАТО Президент Литвы призвал к размещению сил НАТО на границе в Россией на постоянной основе Литва готова поделиться с Азербайджаном опытом открытия транспортных коридоров Алиев и Науседа проводят переговоры в Вильнюсе Президент Литвы исключил возможность присоединения Украины к НАТО во время конфликта Президент Литвы утвердил решение об отзыве посла в РФ с 1 июня Президенты Азербайджана и Литвы провели переговоры в расширенном составе Президент Литвы прибыл в Азербайджан с официальным визитом Алиев и Науседа обсудят энергетику, безопасность на Южном Кавказе, сотрудничество Азербайджана и ЕС Президент Литвы 18 мая приедет в Азербайджан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az