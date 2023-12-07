Президент Литвы Науседа намерен баллотироваться на второй срок на выборах 2024 года

Литовский президент Гитанас Науседа объявил в четверг, что будет баллотироваться на новый срок на выборах главы государства весной следующего года.

"Я настроен и готов продолжить начатую работу. Я приму участие в выборах президента Литовской Республики в мае 2024 года и надеюсь, что народ Литвы предоставит мне прочный мандат доверия, как это было в 2019 году", - заявил Науседа на пресс-конференции в президентском офисе в четверг.

Науседа был избран президентом в 2019 году, победив во втором туре нынешнего премьер-министра Ингриду Шимоните.

По данным агентства BNS, действующий 59-летний глава государства в опросах общественного мнения является фаворитом в том, чтобы возглавить страну второй раз подряд.

Его главными соперниками являются консерватор Шимоните и адвокат Игнас Вегеле. Последние заявили о своих планах участвовать в выборах чуть раньше.

Всего о своем участии в выборах заявили более 10 человек.

Президентские выборы в Литве пройдут в мае следующего года.