Американские истребители F-35 могут разместить в Шауляй для выполнения миссии воздушной полиции НАТО

Военная база в литовском городе Шяуляй может принять американские истребители F-35 к концу 2025 года для выполнения миссии воздушной полиции НАТО, заявил главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы генерал Вальдемарас Рупшис.
"Нам еще предстоит выполнить определенную домашнюю работу, чтобы мы могли принять самолеты пятого поколения F-35. Я полагаю, что мы сделаем это к концу 2025 года, и сюда прибудут новейшие самолеты для осуществления воздушного патрулирования, а может быть, даже противовоздушной обороны на основе ротационной модели", - заявил Рупшис в четверг журналистам по случаю 20-летия членства Литвы в НАТО.
F-35 является самым совершенным в мире, способным скрытно собирать разведданные, наносить удары вглубь территории противника и вести воздушный бой, подчеркнул Рупшис.
Шяуляйскую авиационную базу Рупшис назвал важнейшей, лидирующей в странах Балтии.
Символический ключ от воздушного пространства Балтии будет передан командующими контингентами ВВС Бельгии и Франции командующим контингентами ВВС Испании и Португалии.
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