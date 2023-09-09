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Дальнее зарубежье 09.09.2023 10:40

Африканский союз станет постоянным членом G20

Африканский союз станет постоянным членом "Большой двадцатки" (G20). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект заявления.

"Африканский союз станет постоянным членом G20 на саммите блока в Нью-Дели", - говорится в сообщении.

8 сентября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что "Группа двадцати" достигла консенсуса относительно членства Африканского союза в организации.

В.Алиев

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Тэги: G20, АФРИКА, ЧЛЕНСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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