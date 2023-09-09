Африканский союз станет постоянным членом "Большой двадцатки" (G20). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект заявления.
"Африканский союз станет постоянным членом G20 на саммите блока в Нью-Дели", - говорится в сообщении.
8 сентября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что "Группа двадцати" достигла консенсуса относительно членства Африканского союза в организации.
В.Алиев
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