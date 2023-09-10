Количество погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2 тыс

Количество жертв землетрясения в Марокко составило на утро воскресенья 2012 человек, еще 2059 получили ранения, более 1,4 тыс. пострадавших находятся в критическом состоянии, говорится распространенном марокканским МВД сообщении.
Ранее сообщалось о 1305 погибшем и 1832 пострадавших. Основная часть жертв пришлась на город Марракеш и пять провинций рядом с эпицентром подземных толчков.
В то же время, по оценкам экспертов, число погибших может возрасти, поскольку спасатели пока не могут добраться до труднодоступных районов. Король Марокко Мохаммед VI мобилизовал армейские поисково-спасательные команды для поиска и спасения всех выживших, используя вертолеты и беспилотные летательные аппараты.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло поздно вечером в пятницу. Его эпицентр залегал, по различным данным, на глубине от 11 км до 18 км в Атласских горах, примерно в 70 км югу от Марракеша. Землетрясение стало самым сильным в Марокко за последние 120 лет, причем в Северной Африке подобные стихийные бедствия происходят сравнительно редко.
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