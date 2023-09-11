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Дальнее зарубежье 11.09.2023 19:56

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,6 тыс

Число жертв мощного землетрясения в Марокко возросло до 2681 человека, сообщают в понедельник западные СМИ.

Ранее сообщалось о 2497 погибших.

Кроме того, число получивших ранения возросло до 2,6 тыс. человек.

Спасательные работы с участием иностранных сил в настоящее время продолжаются.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко поздно вечером 8 сентября. Эпицентр залегал на глубине примерно 11-18 км, в 70 км к югу от Марракеша. Оно стало самым сильным за последние 120 лет, причем в Северной Африке подобные стихийные бедствия происходят сравнительно редко.

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Тэги: МАРОККО, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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