Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8215 RUR   0.0173 GBR   2.1236 TRY   0.0633

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 87.51 +0.64 Brent 90.65 +0.73

Дальнее зарубежье 10.09.2023 22:30

В Минске встревожены увеличением количества наступательных вооружений в Польше

В Минобороны Беларуси обеспокоены наращиванием военной мощи Польши.

"На сегодняшний день объявлено о том, что вооруженные силы Польши в скором времени достигнут уровня 300 тыс. Хотя в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе они подписали, что ограничения составляют 234 тыс. То есть, они сознательно будут это нарушать", - заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Реакция будет. Мы настороженно к этому относимся", - подчеркнул Ревенко.

"Любая армия заинтересована в модернизации. Но Польша поставляет вооружения наступательные. И нас не информируют о том, какие типы вооружения, в каком количестве она поставляет. Есть международные договора. На сегодняшний день, к сожалению, у нас отсутствует взаимопонимание, отсутствует взаимный контроль", - отметил Ревенко.

Он напомнил, что Беларусь приглашает на свои учения представителей Польши, чего нельзя сказать о польской стороне.

"Они нас - нет. Приостановили действие ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах в Европе - ИФ) в отношении Беларуси. То есть прекратили, по сути, все свои обязательства по нашим отношениям... Крайний пример, это приглашение на учение "Боевое братство" (учение стран ОДКБ - ИФ) в Брест. Ответ последовал отрицательный", - сказал он.

По его словам, Минск надеется, что ситуация сдвинется с мертвой точки после парламентских выборов, который пройдут в Польше в ближайшее время.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПОЛЬША, АРМИЯ, ВООРУЖЕНИЯ


Похожие новости


Министр обороны Польши: новая дивизия приступит к несению службы на границе с Белоруссией до конца осени Министр обороны Польши заявил о планах размещения 10 тыс. военнослужащих у белорусской границы В Польше задержали белоруса, подозреваемого в работе на российскую разведку Лукашенко обвинил Польшу в подготовке нападения на Беларусь Польша устанавливает противотанковые ежи и бетонные блоки на закрытом ранее погранпереходе на границе с Беларусью Польша устанавливает противотанковые ежи на границе с Беларусью Гражданин Польши задержан в Белоруссии по подозрению в шпионаже На белорусской стороне границы в районе КПП Брузги-Кужницы мигрантов не осталось - польские пограничники Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте Польский премьер расценил принуждение самолета Ryanair к посадке в Минске как угон и акт гостерроризма

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az