В Минске встревожены увеличением количества наступательных вооружений в Польше

В Минобороны Беларуси обеспокоены наращиванием военной мощи Польши.
"На сегодняшний день объявлено о том, что вооруженные силы Польши в скором времени достигнут уровня 300 тыс. Хотя в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе они подписали, что ограничения составляют 234 тыс. То есть, они сознательно будут это нарушать", - заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в эфире телеканала СТВ в воскресенье.
"Реакция будет. Мы настороженно к этому относимся", - подчеркнул Ревенко.
"Любая армия заинтересована в модернизации. Но Польша поставляет вооружения наступательные. И нас не информируют о том, какие типы вооружения, в каком количестве она поставляет. Есть международные договора. На сегодняшний день, к сожалению, у нас отсутствует взаимопонимание, отсутствует взаимный контроль", - отметил Ревенко.
Он напомнил, что Беларусь приглашает на свои учения представителей Польши, чего нельзя сказать о польской стороне.
"Они нас - нет. Приостановили действие ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах в Европе - ИФ) в отношении Беларуси. То есть прекратили, по сути, все свои обязательства по нашим отношениям... Крайний пример, это приглашение на учение "Боевое братство" (учение стран ОДКБ - ИФ) в Брест. Ответ последовал отрицательный", - сказал он.
По его словам, Минск надеется, что ситуация сдвинется с мертвой точки после парламентских выборов, который пройдут в Польше в ближайшее время.
В Баку призвали открыто осудить минный террор Армении
Блинкен призвал Азербайджан и Армению к диалогу
В результате провокации армянских НВФ азербайджанский военнослужащий подорвался на мине
Ирак и Турция не пришли к соглашению об экспорте нефти из Иракского Курдистана
Стало известно, сколько газа удалось накопить ЕС
Covestro может начать переговоры с ADNOC, готовой предложить за нее 11,6 млрд евро
Жертвами землетрясения в Марокко стали почти 300 человек
Азерсу привлекло израильскую Mekorot Water Company в качестве техконсультанта по проекту опреснения морской воды
Азербайджан планирует привлечь частные инвестиции в сферу здравоохранения – Мусаев
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Завершилась летняя программа стажировок Yelo Bank
"Nar" оказал поддержку образованию: награждены абитуриенты набравшие самые высокие баллы
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС