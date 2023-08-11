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Дальнее зарубежье 11.08.2023 15:03

Министр обороны Польши: новая дивизия приступит к несению службы на границе с Белоруссией до конца осени

Новая пехотная дивизия приступит к несению службы на границе с Беларусью до конца осени, сообщил в пятницу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы создаем временную инфраструктуру для частей 1-й пехотной дивизии легионов. Сегодня был подписан контракт на закупку 120 контейнеров с оборудованием для частей в Воеводзине и Чартаеве (города Подляского воеводства, граничащего с Гродненской областью Беларуси - ИФ). Через три месяца солдаты начнут там постоянную службу", - сказал глава Минобороны Польши, которого цитирует агентство PAP.

"Мы укрепляем восточный фланг - это инвестиции в безопасность поляков и наших союзников", - заявил Блащак.

Минобороны Польши ранее сообщало о намерении сформировать новую дивизию на своей восточной границе. Сообщалось, что дивизия "будет оснащена лучшим оборудованием, которое уже стоит на вооружении у польской армии и которое будет приобретено в ближайшее время". В Минобороны Польши подчеркивали, что формирование дивизии позволит "подготовить более эффективную оборону в случае нападения".

Дивизия, состоящая из четырех бригад, будет дислоцироваться на территории Подляского воеводства на северо-востоке Польши. Она будет вооружена американскими танками Abrams и южнокорейскими танками K-2. В ее составе будет действовать артиллерийская бригада, вооруженная самоходными гаубицами производства Польши Krab и Южной Кореи К-9, а также беспилотными системами разведки.

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Тэги: ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, ДИВИЗИЯ/ФОРМИРОВАНИЕ


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