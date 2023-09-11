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Регион 11.09.2023 10:15

Президенты Турции и Египта обсудили энергетическое сотрудничество на полях G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретились в воскресенье на полях саммита G20 в Дели и обсудили сотрудничество в сфере энергетики и другие темы, передает агентство "Анадолу".

"Обсуждалось текущее состояние турецко-египетских отношений, вопросы увеличения объемов двустороннего товарооборота, а также сотрудничество в сфере энергетики", - сообщает агентство.

Также в ходе встречи стороны затронули региональные и международные темы.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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