Президенты Турции и Египта обсудили энергетическое сотрудничество на полях G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретились в воскресенье на полях саммита G20 в Дели и обсудили сотрудничество в сфере энергетики и другие темы, передает агентство "Анадолу".
"Обсуждалось текущее состояние турецко-египетских отношений, вопросы увеличения объемов двустороннего товарооборота, а также сотрудничество в сфере энергетики", - сообщает агентство.
Также в ходе встречи стороны затронули региональные и международные темы.
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