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СНГ 11.09.2023 11:02

РФ предложила безвизовый режим Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии

Россия предложила ввести взаимный безвизовый режим Кувейту, Оману, Бахрейну Саудовской Аравии и Малайзии с целью привлечения обеспеченных туристов в нашу страну, сообщил в понедельник глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Чтобы иностранные туристы полюбили нашу страну, нужно, чтобы они хотя бы раз к нам приехали. Те, кто к нам приезжает, побывав один раз в Москве, Петербурге, Казани, на Дальнем Востоке, открывают для себя новую реальность. Мы должны более активно продвигать страну на зарубежных рынках, и на 2024 год мы эту задачу ставим в повестку. Но до этого нам необходимо было решить ряд других задач - в первую очередь, это вопросы с визами. И здесь у нас с 1 августа заработала электронная виза, 30 тыс. иностранных граждан уже приехало за август, половина из них граждане Китая. Рассчитываем, что дальше это будет существенный драйвер", - рассказал он на сессии ВЭФ во Владивостоке, посвященной развитию въездного туризма.

"Соглашения о групповых безвизовых поездках заработали недавно с Ираном и Китаем, не все еще работает идеально, требуются дополнительные усилия, будем это все обсуждать. По Индии ставим такую же задачу, индийской стороне сделали такое предложение. Плюс мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с кем мы работаем, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Это где возможен прирост туристов класса премиум, поэтому это нас интересует", - добавил министр.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, ВЭФ, БЕЗВИЗ


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