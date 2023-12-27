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Макроэкономика 27.12.2023 21:50

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП России в ноябре на 4,4%

Рост ВВП РФ в ноябре 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 4,4% в годовом сравнении после повышения на 5,1% в октябре, 5,6% в сентябре, 5,5% в августе, 5,2% в июле, 5,7% в июне, 5,8% в мае, 3,6% в апреле, снижения на 0,7% в марте, 2,6% в феврале и 2,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре "О текущей ситуации в экономике".

В целом за январь-ноябрь 2023 года министерство оценило рост экономики РФ в 3,3%.

С исключением сезонного фактора, по расчетам министерства, рост ВВП РФ в ноябре замедлился до 0,04% с 0,3% в октябре.

"По оценке Минэкономразвития России, по итогам 11 месяцев 2023 г. ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3% г/г, к уровню двухлетней давности рост на 1,2%. В ноябре 2023 г. ВВП вырос на 4,4% г/г (в октябре - на 5,1% г/г), а к уровню двухлетней давности - на 2,1% (1,8% в октябре). С исключением сезонного фактора рост ВВП составил 0,04% м/м после 0,3% м/м месяцем ранее", - говорится в докладе министерства.

Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагает рост ВВП РФ в 2023 году на 2,8%, но глава ведомства Максим Решетников уже заявлял, что текущий прогноз равняется 3,5%.

О том, что рост ВВП РФ в 2023 году может составит порядка 3,5%, уже неоднократно заявлял президент Владимир Путин.

ЦБ в конце октября повысил свой прогноз роста этого показателя в текущем году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%, формально он его уже не мог пересмотреть, так как октябрьское заседание совета директоров Банка России было последним опорным (то есть когда публикуется макропрогноз) в 2023 году.

Поэтому в декабре ЦБ в релизе по итогам совета директоров только отметил, что "рост ВВП в III квартале и оперативные данные за IV квартал свидетельствуют о том, что увеличение экономической активности происходит существенно быстрее, чем Банк России ожидал в октябре".

"Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным. Это нашло отражение в показателях текущего роста цен. По оценке Банка России, рост ВВП в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%", - говорилось в сообщении ЦБ.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%.

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Тэги: РОССИЯ, ВВП, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ


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