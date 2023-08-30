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Макроэкономика 30.08.2023 21:45

Росстат оценил рост ВВП РФ в I полугодии в 1,6%

ВВП РФ в I полугодии 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%. Такую оценку распространила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В середине августа Росстат опубликовал первую оценку по II кварталу 2023 года (без публикации данных за полугодие) - рост на 4,9% в годовом сравнении после снижения на 1,8% в I квартале.

Данные Росстата за полугодие оказались незначительно лучше расчетов Минэкономразвития - министерство ранее оценивало рост ВВП в I полугодии на 1,4%.

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Тэги: РОССИЯ, ВВП, ПОЛУГОДИЕ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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