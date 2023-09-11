Глава ЦБ Азербайджана обсудил с аудиторскими компаниями улучшение инвестиционной среды в стране

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов провел встречу с руководителями аудиторских компаний, действующих в стране.
«На встрече обсуждались меры, принимаемые ЦБ в направлении развития финансовых рынков в стране и дальнейшего улучшения инвестиционной среды в Азербайджане», - отмечает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию ЦБ на странице банка в соцсети Facebook.
Х.Насирзаде
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