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Внешняя политика 11.09.2023 16:26

Байрамов выступит на 54-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник отправился с рабочим визитом в Женеву (Швейцария), сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на азербайджанский МИД.

«В рамках визита запланировано выступление Байрамова на 54-й сессии Совета ООН по правам человека. Министр также проведет встречи с руководителями ряда международных организаций, в том числе отделения ООН в Женеве и других специализированных учреждений», - отмечается в информации.

Байрамов также планирует принять участие в церемонии открытия зала "Азербайджан" в представительстве ООН в Женеве.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАЙРАМОВ, ШВЕЙЦАРИЯ, ВИЗИТ

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