Центр детского творчества имени Курмангазы в Физули откроют в ходе визита Токаева в Азербайджан – посол Казахстана

Церемонию открытия Центра детского творчества имени Курмангазы в Физули, завершение строительства которого намечено на декабрь 2023 года, планируется провести во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, заявил казахстанский посол в Баку Алим Байель.

«Строительство Центра детского творчества имени Курмангазы планируем завершить в декабре. (…) Открытие этого центра планируется в ходе визита (Токаева в Азербайджан – ИФ)», - заявил в понедельник Байель агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кулуарах круглого стола на тему «Азербайджано-казахстанские отношения: региональное сотрудничество» в Баку.

Дипломат отметил, что точные сроки визита Токаева в Азербайджан пока не определены, «но мы получили соответствующее приглашение» азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

Церемония закладки фундамента Центра детского творчества имени Курмангазы, который будет построен Казахстаном и на его средства, состоялась в марте этого года. Проект реализует строительный холдинг BI Group.

Р.Керимов