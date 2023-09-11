Центр детского творчества имени Курмангазы в Физули откроют в ходе визита Токаева в Азербайджан – посол Казахстана

Церемонию открытия Центра детского творчества имени Курмангазы в Физули, завершение строительства которого намечено на декабрь 2023 года, планируется провести во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, заявил казахстанский посол в Баку Алим Байель.
«Строительство Центра детского творчества имени Курмангазы планируем завершить в декабре. (…) Открытие этого центра планируется в ходе визита (Токаева в Азербайджан – ИФ)», - заявил в понедельник Байель агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кулуарах круглого стола на тему «Азербайджано-казахстанские отношения: региональное сотрудничество» в Баку.
Дипломат отметил, что точные сроки визита Токаева в Азербайджан пока не определены, «но мы получили соответствующее приглашение» азербайджанского лидера Ильхама Алиева.
Церемония закладки фундамента Центра детского творчества имени Курмангазы, который будет построен Казахстаном и на его средства, состоялась в марте этого года. Проект реализует строительный холдинг BI Group.
Р.Керимов
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