Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.825 RUR   0.0175 GBR   2.1283 TRY   0.0633

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 87.51 +0.64 Brent 90.65 +0.73

Карабах 11.09.2023 17:37

Центр детского творчества имени Курмангазы в Физули откроют в ходе визита Токаева в Азербайджан – посол Казахстана

Церемонию открытия Центра детского творчества имени Курмангазы в Физули, завершение строительства которого намечено на декабрь 2023 года, планируется провести во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, заявил казахстанский посол в Баку Алим Байель.

«Строительство Центра детского творчества имени Курмангазы планируем завершить в декабре. (…) Открытие этого центра планируется в ходе визита (Токаева в Азербайджан – ИФ)», - заявил в понедельник Байель агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кулуарах круглого стола на тему «Азербайджано-казахстанские отношения: региональное сотрудничество» в Баку.

Дипломат отметил, что точные сроки визита Токаева в Азербайджан пока не определены, «но мы получили соответствующее приглашение» азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

Церемония закладки фундамента Центра детского творчества имени Курмангазы, который будет построен Казахстаном и на его средства, состоялась в марте этого года. Проект реализует строительный холдинг BI Group.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФИЗУЛИ, ПОСОЛ, КАЗАХСТАН

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az