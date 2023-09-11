Wilko ликвидирует сеть магазинов, более 12 тыс. сотрудников могут лишиться работы

Один из крупнейших британских дискаунт-ритейлеров Wilko, ранее столкнувшийся с угрозой банкротства, закроет все магазины сети к началу октября, в результате чего свыше 12 тыс. сотрудников компании могут остаться без работы, сообщает Financial Times.
В августе, после провала переговоров с потенциальными покупателями бизнеса, Wilko перешел под внешнее управление администраторов из PwC, однако им удалось найти нового владельца лишь для 51 магазина из более чем 400 - по итогам сделки на сумму 13 млн фунтов стерлингов ($16,3 млн) часть торговых точек приобрел ритейлер B&M.
Крах Wilko станет крупнейшим за последние годы событием подобного рода в Великобритании после банкротства Arcadia Group (владельца брендов Topshop, Burton, Dorothy Perkins и др.) и сети универмагов Debenhams.
Wilko начала свою деятельность в 1930 году с магазина хозяйственных товаров в Лестере. За 93 года сеть разрослась до сотен заведений по всей стране, предлагающих самую разнообразную продукцию для дома по доступным ценам.
В последние годы компания испытывала растущую конкуренцию, что привело к снижению продаж и усугубилось другими финансовыми сложностями и высокой инфляцией. По итогам 2022 года Wilko получила доналоговый убыток в размере 36 млн фунтов.
Грузовик РКК выехал из Агдама в Ханкенди - СМИ
ВС Армении вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на условной границе
Глава Генштаба ВС Азербайджана и министр обороны Турции обсудили вопросы региональной безопасности
Цены на нефть растут, Brent подорожала до $91 за баррель
Стоимость 100 ведущих брендов КНР превысила $1 трлн третий год подряд
Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны в 2023г до 0,8%, в 2024г - до 1,3%
Азербайджанский вуз направит 272 тыс. манатов на ремонт студенческого общежития
Минздрав Азербайджана планирует до конца 2023г внедрить систему Э-Рецепт
Минздрав Азербайджана подготовил стратегию цифрового здравоохранения до 2029г
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии GCCM 2023 в Алматы
Пожертвуй для образования и сделай мир лучше!
Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС