Wilko ликвидирует сеть магазинов, более 12 тыс. сотрудников могут лишиться работы

Один из крупнейших британских дискаунт-ритейлеров Wilko, ранее столкнувшийся с угрозой банкротства, закроет все магазины сети к началу октября, в результате чего свыше 12 тыс. сотрудников компании могут остаться без работы, сообщает Financial Times.

В августе, после провала переговоров с потенциальными покупателями бизнеса, Wilko перешел под внешнее управление администраторов из PwC, однако им удалось найти нового владельца лишь для 51 магазина из более чем 400 - по итогам сделки на сумму 13 млн фунтов стерлингов ($16,3 млн) часть торговых точек приобрел ритейлер B&M.

Крах Wilko станет крупнейшим за последние годы событием подобного рода в Великобритании после банкротства Arcadia Group (владельца брендов Topshop, Burton, Dorothy Perkins и др.) и сети универмагов Debenhams.

Wilko начала свою деятельность в 1930 году с магазина хозяйственных товаров в Лестере. За 93 года сеть разрослась до сотен заведений по всей стране, предлагающих самую разнообразную продукцию для дома по доступным ценам.

В последние годы компания испытывала растущую конкуренцию, что привело к снижению продаж и усугубилось другими финансовыми сложностями и высокой инфляцией. По итогам 2022 года Wilko получила доналоговый убыток в размере 36 млн фунтов.