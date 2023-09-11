Шесть человек погибли при стрельбе в пригороде Афин

В расположенном близ греческой столицы городе Артемида произошла стрельба, шесть человек погибли, сообщает в понедельник газета "Катимерини".
По ее данным, неизвестный человек или группа лиц открыли огонь по автомобилю с немецкими номерами. Пять из погибших находились в машине, еще один - был на улице.
Согласно агентству Associated Press, нападение может быть связано с конфликтами между преступными группировками.
Полиция занимается расследованием инцидента.
ВС Армении вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на условной границе
Глава Генштаба ВС Азербайджана и министр обороны Турции обсудили вопросы региональной безопасности
Главы Генштабов Азербайджана и Турции обсудили перспективы военного сотрудничества Баку и Анкары
Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны в 2023г до 0,8%, в 2024г - до 1,3%
Джаббаров и Орбан обсудили энергетику, инвестпроекты, восстановление Карабаха
Азербайджанский вуз направит 272 тыс. манатов на ремонт студенческого общежития
Минздрав Азербайджана планирует до конца 2023г внедрить систему Э-Рецепт
Минздрав Азербайджана подготовил стратегию цифрового здравоохранения до 2029г
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии GCCM 2023 в Алматы
Пожертвуй для образования и сделай мир лучше!
Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС