Шесть человек погибли при стрельбе в пригороде Афин

В расположенном близ греческой столицы городе Артемида произошла стрельба, шесть человек погибли, сообщает в понедельник газета "Катимерини".

По ее данным, неизвестный человек или группа лиц открыли огонь по автомобилю с немецкими номерами. Пять из погибших находились в машине, еще один - был на улице.

Согласно агентству Associated Press, нападение может быть связано с конфликтами между преступными группировками.

Полиция занимается расследованием инцидента.