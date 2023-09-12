Казахстан должен развивать свой собственный нефтесервис - Токаев

Казахстану следует создать механизмы финансовой поддержки своих нефтесервисных компаний, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Необходимо принять действенные меры по предоставлению банковского финансирования казахстанским предприятиям под подписанные контракты с нефтегазовыми корпорациями. Финрегуляторам необходимо, наконец, принять решение по данному вопросу", - сказал Токаев на встрече с представителями бизнеса во вторник.
Он поручил правительству принять комплексные меры по продвижению казахстанских нефтесервисных компаний за рубежом. Другим поручением стало "встречное": добиваться перемещения иностранных нефтесервисных проектных офисов в страну и привлекать казахстанских специалистов.
Токаев отметил, что в проектные решения закладываются импортные материалы и оборудование, что закрывает местным производителям доступ к реализации нефтегазовых проектов.
"Местное содержание в товарах, используемых в крупнейших проектах (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), не достигает и 5%. Правительство должно добиваться перемещения проектных дизайн-офисов в Казахстан с обязательным привлечением местных инженеров и компаний", - сказал глава государства.
Токаев подчеркнул, что в данном случае речь не может идти о нарушении контрактных обязательств перед зарубежными партнерами. "Мы работали и будем работать совместно с крупными зарубежными компаниями. По сути, это наша долгосрочная стратегия. В то же время мы обоснованно требуем вникнуть и в наши требования", - сказал президент.
Он также высказал мнение, что казахстанские сотрудники нефтесервисных компаний, высвобождаемые с проекта расширения Тенгиза, могут быть трудоустроены в Катаре и Саудовской Аравии.
"В связи с завершением проекта будущего расширения на Тенгизе высвобождаются десятки тысяч работников нефтесервисной отрасли. Потенциально перспективными странами для трудоустройства казахских специалистов являются Катар и Саудовская Аравия", - сказал Токаев.
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