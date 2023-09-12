Миссия ООН в Сирии просит пересмотреть санкции против Дамаска

Миссия ООН по установлению фактов в Сирии призывает государства пересмотреть односторонние санкции в отношении этой страны, так как подобные ограничительные меры могут мешать работе гуманитарных организаций, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на главу миссии Паулу Пинейру.
"Мы вновь заявляем о необходимости пересмотра государствами своих односторонних ограничительных мер", - сказал он в ходе пресс-конференции.
В докладе миссии, который представлял Пинейру, в частности, приводится пример о блокировке прибытия гуманитарной помощи из-за санкций после землетрясения в феврале, которое унесло жизни более 8 тыс. человек.
При этом он назвал конструктивными шаги, предпринятые для смягчения санкций, чтобы позволить ввоз гумпомощи, и призвал их сохранить.
Кроме того, Пинейру заявил, что проблемы в сфере безопасности в стране по-прежнему препятствуют возвращению на родину сирийских беженцев.
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