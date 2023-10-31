Спецпосланник ООН по Сирии предупредил о риске распространения конфликта за пределы Израиля и сектора Газа

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил опасения, что конфликт Израиля с радикальным движением ХАМАС рискует затронуть другие страны региона, в том числе, Сирию, сообщает во вторник Associated Press.

"Перетекание конфликта в Сирию - это не просто риск, оно уже началось", - заявил Педерсен в Совбезе ООН.

Он подчеркнул, что ситуация "подпитывается нестабильностью политической ситуации" в самой Сирии. Педерсен отметил, что рост напряженности и "всплеск насилия" наблюдается в Сирии с 7 октября, когда движение ХАМАС атаковало Израиль.

Спецпосланник генсека ООН добавил, что число убитых, раненных и вынужденно покинувших свои дома людей в Сирии достигло самого высокого показателя с 2020 года.

Кроме того, он сообщил, что в течение октября сирийские военные неоднократно производили ракетные удары по террористической группировке "Джабхат ан-Нусра" (она же - "Хайят Тахрир аль-Шам", запрещена в РФ), и отметил растущее количество ударов Турции по северо-восточной части Сирии. В результате атак Турции, по данным Педерсена, десятки человек погибли, более 120 тыс. жителей Сирии пришлось эвакуироваться.