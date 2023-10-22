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Дальнее зарубежье 22.10.2023 15:40

Китай призвал ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку

Специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь призвал ООН как созвать мирную конференцию для урегулирования палестино-израильского конфликта. Его слова приводятся на официальном сайте внешнеполитического ведомства Китая.

"Организация Объединенных Наций должна способствовать скорейшему созыву более авторитетной, более влиятельной и более масштабной международной мирной конференции", - сказал Чжай Цзюнь.

Китайский дипломат отметил, что эскалация конфликта является доказательством недопустимости игнорирования палестинского вопроса. Он подчеркнул, что выходом из замкнутого круга палестино-израильского конфликта может стать возвращение к плану "Два государства для двух народов" и создание независимого палестинского государства.

В.Алиев

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Тэги: КИТАЙ, ООН, САММИТ, БЛИЖВОСТОК


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