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Внешняя политика 28.10.2023 09:25

Израиль осудил резолюцию ГА ООН по Газе

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан раскритиковал резолюцию по сектору Газа, принятую Генассамблеей ООН.

"Это черный день для ООН и человечества", - заявил дипломат. По сообщению израильских СМИ, Эрдан пообещал, что его страна "использует все средства" для борьбы против движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа.

В Палестинской национальной администрации, напротив, приветствовали принятие резолюции и отметили, что речь идет "о решительной международной реакции, осуждающей израильскую безрассудную агрессию".

Ранее Генассамблея ООН поддержала резолюцию 22 арабских государств, призывающую к немедленному прекращению огня между Израилем и группировкой ХАМАС.

Документ поддержали 120 стран. Против высказались 14 стран, 45 воздержались.

В тексте резолюции, которую от имени арабских стран представила Иордания содержится призыв к "немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий", а также к "немедленному предоставлению полного, устойчивого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам". Помимо этого, резолюция призывает создать гуманитарные коридоры для облегчения поставки гумпомощи в Газу, обеспечить беспрепятственный доступ в анклав услуг и товаров первой необходимости, включая в том числе воду, продовольствие, медикаменты, топливо и электроэнергию.

Кроме того, документ содержит требования к сторонам конфликта "немедленно и полностью выполнить обязательства в соответствии с международным правом". В документе представлено положение о "немедленном и безоговорочном освобождении всех гражданских лиц, которых незаконно удерживают в плену".

Также резолюция призывает к исключению "любых попыток принудительного перемещения палестинского гражданского населения", а также призывает отменить распоряжение Израиля переместить мирных жителей с северной части сектора Газа на юг.

В документе также подчеркивается необходимость проявлять сдержанность для предотвращения дальнейшей дестабилизации на Ближнем Востоке.

Резолюции ГА ООН носят рекомендательный характер.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ООН, РЕАКЦИЯ


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