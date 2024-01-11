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Дальнее зарубежье 11.01.2024 14:03

Международный суд ООН начинает слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с событиями в Газе

В Международном суде ООН в четверг стартовали предварительные слушания по поданному ЮАР иску, цель которого - добиться от Израиля завершения военной операции в секторе Газа.

"Заседание открыто. Суд проведет заседания сегодня и завтра с целью заслушать высказывания сторон по запросу ЮАР об указании временных мер в деле о применении в секторе Газа Конвенции о предотвращении геноцида и наказании за него", - заявила председатель суда Джоан Донохью в начале заседания.

По ее словам, ЮАР утверждает, что действия Израиля "носят характер геноцида", поскольку, как говорится в иске, "они нацелены на уничтожение существенной части палестинской национальной расовой и этнической группы". ЮАР также заявили, что Израиль также нарушает обязательства, предусмотренные этой Конвенцией.

Со своей стороны, The Times of Israel сообщает, что в преддверии слушаний несколько сотен человек собрались в Гааге на митинг в поддержку Израиля.

Также пропалестинские протестующие вышли к зданию Международного суда ООН. Многие размахивают палестинскими флагами и призывают к прекращению огня между Израилем и группировкой ХАМАС.

Предварительные слушания будут длиться два дня. Юристы ЮАР выступят с доводами, в которых обозначат, почему страна обвиняет Израиль в действиях, которые, по их мнению, есть основания считать геноцидом.

В ходе первого слушания внимание будет сосредоточено на запросе ЮАР к суду о наложении обязательных постановлений, в том числе, о прекращении военной кампании Израиля в анклаве. Ожидается, что суд будет заслушивать аргументы примерно в течение трех часов. Столько же времени будет и у израильских юристов, которые выступят со своими аргументами в пятницу 12 января.

Агентство отмечает, что после этого рассмотрение дела и вынесение решения, вероятно, займет несколько недель.

Израиль обвинения в геноциде отвергает. Внешнеполитическое ведомство назвало иск "эксплуатацией суда". В Израиле также заявили, что военные действуют в соответствии с международным правом и действуют исключительно против ХАМАС, а также что мирные жители сектора Газа не считаются врагом. В Израиле также заявили, что предпринимают шаги, чтобы свести к минимуму ущерб гражданскому населению.

В Белом доме выступили на стороне Израиля, назвав иск лишенным оснований. При этом, в Лиге арабских государств, наоборот, заявили о поддержке инициативы ЮАР.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. Свыше 23,3 тыс. человек в анклаве погибли в результате ударов Израиля, более 59,4 тыс. человек получили ранения. Число жертв среди израильтян в ходе эскалации конфликта насчитывается свыше 1,1 тыс. человек, получили ранения свыше 8,7 тыс.

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Тэги: ООН, СУД, БЛИЖВОСТОК, СЛУШАНИЯ


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