Азербайджан представил в Международный суд ООН свои замечания по Армении

Азербайджан представил в Международный суд ООН свои замечания относительно предварительных возражений Армении в деле (Азербайджан против Армении) о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов написал в соцсети Х.

«Нарушение Арменией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации напрямую подпадает под юрисдикцию Международного суда», - подчеркнул замминистра.

Р.Ахмедов