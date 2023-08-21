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Внешняя политика 21.08.2023 22:36

Азербайджан представил в Международный суд ООН свои замечания по Армении

Азербайджан представил в Международный суд ООН свои замечания относительно предварительных возражений Армении в деле (Азербайджан против Армении) о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов написал в соцсети Х.

«Нарушение Арменией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации напрямую подпадает под юрисдикцию Международного суда», - подчеркнул замминистра.

Р.Ахмедов

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Тэги: ООН, СУД, АРМЕНИЯ


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